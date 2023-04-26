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Какие законные цели для ВС РФ есть на Украине, обсудят в «Патриоте»

Пресс-центр
Какие законные цели для ВС РФ есть на Украине, обсудят в «Патриоте»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет юридическое право уничтожать любые объекты на территории Донбасса и Крыма. Так он отреагировал на статью в The Washington Post, в которой утверждается, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску к годовщине начала СВО.

Следует ли ожидать военных ударов или терактов к 9 мая со стороны Украины? Почему американцы, как утверждает The Washington Post, отговорили Буданова от удара по Москве? В чем военный смысл таких ударов? Какие законные цели для ВС России есть на Украине? Почему Турция ввела пошлину в 130% на украинское зерно?

На эти и другие вопросы в прямом эфире в пресс-центре медиагруппы «Патриот» ответят:

— политолог и публицист Юрий Светов;

— политолог, президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Юрий Самонкин;

— независимый политический обозреватель Максим Рева.

Эфир состоится 26 апреля, в среду, в 14:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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