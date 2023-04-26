Какие законные цели для ВС РФ есть на Украине, обсудят в «Патриоте»

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет юридическое право уничтожать любые объекты на территории Донбасса и Крыма. Так он отреагировал на статью в The Washington Post, в которой утверждается, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску к годовщине начала СВО.
Следует ли ожидать военных ударов или терактов к 9 мая со стороны Украины? Почему американцы, как утверждает The Washington Post, отговорили Буданова от удара по Москве? В чем военный смысл таких ударов? Какие законные цели для ВС России есть на Украине? Почему Турция ввела пошлину в 130% на украинское зерно?
На эти и другие вопросы в прямом эфире в пресс-центре медиагруппы «Патриот» ответят:
— политолог и публицист Юрий Светов;
— политолог, президент АНО «Евразийский институт молодёжных инициатив» Юрий Самонкин;
— независимый политический обозреватель Максим Рева.
Эфир состоится 26 апреля, в среду, в 14:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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