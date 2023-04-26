Какие законные цели для ВС РФ есть на Украине, обсудят в «Патриоте»

Следует ли ожидать военных ударов или терактов к 9 мая со стороны Украины? Почему американцы, как утверждает The Washington Post, отговорили Буданова от удара по Москве? В чем военный смысл таких ударов? Какие законные цели для ВС России есть на Украине? Почему Турция ввела пошлину в 130% на украинское зерно?