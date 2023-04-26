Wirtschaftswoche: Запад недооценил решимость России и не смог «приземлить» российский авиапарк

Данные анализа воздушных передвижений над Россией показывают, что антироссийские санкции не сказались на авиационной отрасли государства. Об этом пишет немецкий журнал Wirtschaftswoche.
«Сравнение движения рейсов с апреля 2022 года, вскоре после вступления в силу санкций, с движением с конца марта 2023 года не показывает существенных различий», — сообщают в опубликованном материале.
Немецкое издание отмечает, что надежда западных стран держалась на том, что большая часть авиапарка России производится за рубежом.
Ранее туроператоры сообщили об отсутствии дешевых номеров в популярных отелях Сочи до конца лета.