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Эксперт Елена Дроздова напомнила россиянам, как получить налоговый вычет за образование

Общество
Эксперт Елена Дроздова напомнила россиянам, как получить налоговый вычет за образование

Финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала, как можно получить налоговый вычет за образование. Об этом сообщают «Известия».

В первую очередь специалист уточнила, что в настоящее время действует максимальная совокупная сумма расходов в календарном году — 120 тысяч рублей, с которой возмещаются 15,6 тысяч рублей.

В январе 2024 года будет новая сумма вычета за обучение детей, которая составит 14,3 тысячи рублей. Для его получения потребуется договор с учебного заведения и копия лицензии образовательного учреждения.

Ранее стали известно о главном преимуществе целевого обучения, которое гарантирует студенту право на трудоустройство без опыта работы.
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