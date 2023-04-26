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Как скоро СВО отформатирует российскую богему, обсудят в «Патриоте»

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Как скоро СВО отформатирует российскую богему, обсудят в «Патриоте»

Специальная военная операция на Украине затронула все слои российского общества. Наиболее ярко это видно на примере творческой интеллигенции, в частности певцов и музыкантов.

Одни, например, Сергей Галанин, Владимир Киселев или Сергей Рогожин открыто выступили «за» СВО и поддерживают концертами защитников Донбасса и его мирных жителей. Другие же, почуяв угрозу своим накоплениям и имуществу в западных странах, спешно покинули Россию. Впрочем, среди уехавших есть и такие, у кого на Западе «не задалось», и они не прочь вернуться обратно.

Как скоро уехавшая богема начнет «переобуваться» и ждут ли их в России? Почему среди поддерживающих СВО мало молодых рэперов и рок-исполнителей? Пойдут ли поклонники рэпа и западной музыки защищать Родину? Изменится ли качественно творческая элита в России после завершения спецоперации?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Культурные явления» ответит художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов.

Гостем программы станет петербургский и американский художник, а также креативный директор кино Людвиг Климов.

Эфир состоится 26 апреля, в среду, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79006216038.
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