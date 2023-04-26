Как скоро СВО отформатирует российскую богему, обсудят в «Патриоте»

Одни, например, Сергей Галанин, Владимир Киселев или Сергей Рогожин открыто выступили «за» СВО и поддерживают концертами защитников Донбасса и его мирных жителей. Другие же, почуяв угрозу своим накоплениям и имуществу в западных странах, спешно покинули Россию. Впрочем, среди уехавших есть и такие, у кого на Западе «не задалось», и они не прочь вернуться обратно.