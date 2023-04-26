Как скоро СВО отформатирует российскую богему, обсудят в «Патриоте»

Специальная военная операция на Украине затронула все слои российского общества. Наиболее ярко это видно на примере творческой интеллигенции, в частности певцов и музыкантов.
Одни, например, Сергей Галанин, Владимир Киселев или Сергей Рогожин открыто выступили «за» СВО и поддерживают концертами защитников Донбасса и его мирных жителей. Другие же, почуяв угрозу своим накоплениям и имуществу в западных странах, спешно покинули Россию. Впрочем, среди уехавших есть и такие, у кого на Западе «не задалось», и они не прочь вернуться обратно.
Как скоро уехавшая богема начнет «переобуваться» и ждут ли их в России? Почему среди поддерживающих СВО мало молодых рэперов и рок-исполнителей? Пойдут ли поклонники рэпа и западной музыки защищать Родину? Изменится ли качественно творческая элита в России после завершения спецоперации?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» в рамках программы «Культурные явления» ответит художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов.
Гостем программы станет петербургский и американский художник, а также креативный директор кино Людвиг Климов.
Эфир состоится 26 апреля, в среду, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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