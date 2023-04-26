Двое человек погибли, попав под пассажирский поезд в Тюмени

Мужчина и женщина переходили рельсы в неположенном месте. Машинист поезда номер 11, следовавшего из Нового Уренгоя в Москву, пытался предотвратить гибель людей. Он подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать железнодорожной аварии не удалось.