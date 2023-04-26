Двое человек погибли, попав под пассажирский поезд в Тюмени

Сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ расследуют обстоятельства гибели двух человек, попавших под пассажирский поезд в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчина и женщина переходили рельсы в неположенном месте. Машинист поезда номер 11, следовавшего из Нового Уренгоя в Москву, пытался предотвратить гибель людей. Он подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но избежать железнодорожной аварии не удалось.
В транспортной прокуратуре города сообщили, что погибшая женщина была 1992 года рождения. Личность мужчины не установлена.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в Нидерландах при сходе пассажирского поезда с рельсов.