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Глава крымского парламента Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку из-за попыток ВСУ атаковать полуостров

Политика
Глава крымского парламента Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку из-за попыток ВСУ атаковать полуостров

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку. Парламентарий объяснил такое предложение тем, что власти Украины нарушают гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в Черном море для атаки на полуостров.

Украина 23 марта и 24 апреля атаковала надводными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Крыма и пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.

«Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе», — прокомментировал ситуацию Константинов.

Глава крымского парламента подчеркнул, что против каких-либо сделок и договоренностей с Украиной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.
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