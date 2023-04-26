Глава крымского парламента Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку из-за попыток ВСУ атаковать полуостров

Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку. Парламентарий объяснил такое предложение тем, что власти Украины нарушают гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора в Черном море для атаки на полуостров.
Украина 23 марта и 24 апреля атаковала надводными беспилотниками гражданскую инфраструктуру Крыма и пункты базирования Черноморского флота в Севастополе.
«Удары по Крыму прямиком по гуманитарному коридору — это вообще фирменный украинский стиль. Чему тут возмущаться? Они просто не могут этого не делать. Это в их природе», — прокомментировал ситуацию Константинов.
Глава крымского парламента подчеркнул, что против каких-либо сделок и договоренностей с Украиной.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий.