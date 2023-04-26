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Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона

Шоу-бизнес
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал уход ведущего Fox News Такера Карлсона

Экс-президент Дональд Трамп сообщил, что ему неизвестны настоящие причины прекращения сотрудничества ведущего Такера Карлсона с телеканалом Fox. Также он не исключает возможность того, что его могли уволить. Об этом пишет телеканал Newsmax.

«Может быть, он ушел потому, что ему не давали свободу действий», — высказался американский политик.

Недавно американская телекомпания объявила, что ведущий Такер Карлсон покинул телеканал по обоюдному согласию сторон. Он был известен своей критикой по отношению к президенту США Джо Байдену и его администрации.

Ранее сообщалось, что новый кадр «Русалочки» с дочерьми Тритона поверг пользователей интернета в шок.
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