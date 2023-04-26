Украинский генирал Сергей Кривонос обозначил причину больших потерь ВСУ в Артемовке

Бывшим заместитель командующего силами специально операции Украинской армии Сергей Кривонос рассказал, почему ВСУ несет огромные потери в Артемовке, передает ТАСС.
По мнению Кривоноса, военное руководство страны не позаботилось о подготовке города к обороне. Он считает, что украинским военнослужащим еще в феврале следовало отступить, оставив город.
Ранее сообщалось, что замглавы минобороны Украины Анна Маляр признала продвижение ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Чиновник отметила, что в городе сейчас идут ожесточенные бои.