Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Украинский генирал Сергей Кривонос обозначил причину больших потерь ВСУ в Артемовке

Армия
Украинский генирал Сергей Кривонос обозначил причину больших потерь ВСУ в Артемовке

Бывшим заместитель командующего силами специально операции Украинской армии Сергей Кривонос рассказал, почему ВСУ несет огромные потери в Артемовке, передает ТАСС.

По мнению Кривоноса, военное руководство страны не позаботилось о подготовке города к обороне. Он считает, что украинским военнослужащим еще в феврале следовало отступить, оставив город.

Ранее сообщалось, что замглавы минобороны Украины Анна Маляр признала продвижение ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Чиновник отметила, что в городе сейчас идут ожесточенные бои.
СВО артемовка бахмут всу потери кривонос
Военкоры ФАН