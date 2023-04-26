Путешествия налегке: лайфхаки, которые помогут не переплачивать за багаж

Чтобы все вещи поместились в сумку ручной клади, нужно надеть самую большую пару обуви, которая заняла бы много места в клади. Лучше придерживаться одной цветовой гаммы в одежде. Положить в сумку только ту одежду, которую точно планируется носить в поездке.