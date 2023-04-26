Путешествия налегке: лайфхаки, которые помогут не переплачивать за багаж

Самым лучшим способом для путешествий является туризм налегке, то есть с ручной кладью. Об этом говорится в материале портала novate.ru.
Чтобы все вещи поместились в сумку ручной клади, нужно надеть самую большую пару обуви, которая заняла бы много места в клади. Лучше придерживаться одной цветовой гаммы в одежде. Положить в сумку только ту одежду, которую точно планируется носить в поездке.
Скручивание вещей позволяет выделить больше свободного места в ручной клади, чтобы вместить все остальное.
Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала о пользе путешествий. Многие специалисты с целью психотерапевтического воздействия на эмоциональное состояние человека, рекомендуют отправляться в турне, подчеркнула она.