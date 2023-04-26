Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов призвал доверить гражданам охрану границ России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России охрану государственной границы нужно доверить гражданам, которые добровольно вступили в народную дружину. Об этом пишет URA.RU.
Российский политик считает, что охранять российские границы нужно для того, чтобы обезопасить государство от диверсий с украинской стороны. Он добавил, что в настоящее время таких возможностей, как во времена СССР, когда весь периметр страны охранялся войсковыми подразделениями пограничными войсками Советского Союза.
По его словам, озвученную идею вполне реально осуществить, глядя на то, как это практикуется во многих других странах. Дипломат подчеркнул, что самым важным является решение позволить гражданам-дружинникам охранять границы страны, а затем создавать необходимые условия для этого.
«Необходимо принципиально определиться, нам это нужно или нет. На мой взгляд, сегодня это нужно», — прокомментировал российский политик.
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