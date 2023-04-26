Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов призвал доверить гражданам охрану границ России

Российский политик считает, что охранять российские границы нужно для того, чтобы обезопасить государство от диверсий с украинской стороны. Он добавил, что в настоящее время таких возможностей, как во времена СССР, когда весь периметр страны охранялся войсковыми подразделениями пограничными войсками Советского Союза.