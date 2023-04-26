Политику президента США Джо Байдена на Украине связали с «призраками» войны во Вьетнаме

Профессор истории Университета Торонто Рональд Прюссен выразил мнение, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена по украинскому вопросу напрямую связана с призраками во Вьетнаме. Об этом он написал в статье на портале The Conversation.
Рональд Прюссен напомнил, что Джо Байден советовал бывшему президенту США Бараку Обаме не забывать о последствиях конфликта во Вьетнаме, когда тот наращивал военный потенциал в Афганистане.
По мнению профессора, Байден помнит уроки Вьетнама и именно поэтому не желает вступать в прямой конфликт с Россией, несмотря на то, что всячески оказывает поддержку Украине.
Ранее экс-полковник США Роберт Магиннис уличил американского президента Джо Байдена во лжи об Украине.