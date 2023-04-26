Певица Рита Дакота призналась, что ей не нравится быть мамой

Девушка писала, что ненавидит свое материнство. Также певица заявила, что больше не собирается рожать, поскольку ей не нравится быть мамой. Артистка рассказала, что ждет, пока дочь вырастит и станет жить отдельной жизнью. Дакота поделилась этими мыслями с надеждой, что дочь однажды ее поймет.