Певица Рита Дакота призналась, что ей не нравится быть мамой

После рождения дочери Мии певица Рита Дакота вспомнила время, когда она не выносила материнство и поделилась мыслями об этом в своих социальных сетях.
Девушка писала, что ненавидит свое материнство. Также певица заявила, что больше не собирается рожать, поскольку ей не нравится быть мамой. Артистка рассказала, что ждет, пока дочь вырастит и станет жить отдельной жизнью. Дакота поделилась этими мыслями с надеждой, что дочь однажды ее поймет.
Ранее стало известно, что певица Рита Дакота выходит замуж. В личном блоге певица поделилась фотографией, на которой улыбается от счастья и демонстрирует кольцо с бриллиантом на безымянном пальце правой руки.