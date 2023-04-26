Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МИД РФ пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

Политика
МИД РФ пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

Министерство иностранных дел России предупредило Хельсинки об ответных мерах из-за наложенного запрета на действия в отношении земельного участка, находящегося в ведении Российского центра науки и культуры, сообщают РИА Новости.

Запрет был наложен службой судебных приставов в Финляндии в середине апреля. Ведомство объяснило это тем, что хочет разобраться в вопросе, являются ли эти объекты активами, подлежащими аресту согласно антироссийским санкциям Европейского союза.

«В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», — заявили в МИДе, подчеркнув отсутствие оснований для ареста объектов.

В сообщении министерства отмечается, что для урегулирования вопроса, который Финляндия рассматривает все это время, достаточно нескольких минут. Нужно лишь сделать соответствующих запрос в национальном реестре недвижимости.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала заниматься строительством своего забора на границе с Россией. Официальной причиной была названа работа по противодействию незаконной иммиграции.
евросоюз россия и евросоюз хельсинки финляндия мид россии
Военкоры ФАН