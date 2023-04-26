МИД РФ пригрозил Финляндии ответными мерами на арест российской недвижимости

Министерство иностранных дел России предупредило Хельсинки об ответных мерах из-за наложенного запрета на действия в отношении земельного участка, находящегося в ведении Российского центра науки и культуры, сообщают РИА Новости.
Запрет был наложен службой судебных приставов в Финляндии в середине апреля. Ведомство объяснило это тем, что хочет разобраться в вопросе, являются ли эти объекты активами, подлежащими аресту согласно антироссийским санкциям Европейского союза.
«В случае отказа от урегулирования сложившейся ситуации российская сторона будет вынуждена предпринять ответные меры», — заявили в МИДе, подчеркнув отсутствие оснований для ареста объектов.
В сообщении министерства отмечается, что для урегулирования вопроса, который Финляндия рассматривает все это время, достаточно нескольких минут. Нужно лишь сделать соответствующих запрос в национальном реестре недвижимости.
Ранее сообщалось, что Финляндия начала заниматься строительством своего забора на границе с Россией. Официальной причиной была названа работа по противодействию незаконной иммиграции.