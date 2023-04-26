В МИД Сирии заявили, что цель антисирийских санкций Евросоюза — препятствие укреплению стабильности в стране

Главы МИД ЕС в понедельник, 24 апреля расширили список персональных санкций на 25 человек, также вместе с этим ввели рестрикции против нескольких сирийских охранных фирм. Теперь под антисирийскими санкциями ЕС находятся — 81 организация и 322 человека.