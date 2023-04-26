В МИД Сирии заявили, что цель антисирийских санкций Евросоюза — препятствие укреплению стабильности в стране

Министерство иностранных дел Сирии осуждает политику Евросоюза в отношении государства, а именно — санкционное давление. Об этом сообщает агентство SANA.
Главы МИД ЕС в понедельник, 24 апреля расширили список персональных санкций на 25 человек, также вместе с этим ввели рестрикции против нескольких сирийских охранных фирм. Теперь под антисирийскими санкциями ЕС находятся — 81 организация и 322 человека.
«Агрессивный курс ЕС по отношению к Дамаску основан на лжи и дезинформации, а односторонние рестрикции Брюсселя преследуют цель воспрепятствовать укреплению стабильности в стране после провала террористического заговора», — заявляет сирийское ведомство.
В МИД Сирии отмечают, что несмотря на оказываемое действие со стороны ЕС, они будут учитывать только собственные национальные принципы. Сирийцы считают, что Запад не сможет помешать усилиям властей государства по преодолению последствий конфликта.
Ранее сообщалось, что посол Сирии в Алжире поблагодарил президента Теббуна за эвакуацию граждан своей страны из Судана.