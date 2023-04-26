В Красноярском крае «черный лесоруб» предстанет перед судом

В период с 2019-го по 2021 год организованная преступная группировка продала «черному лесорубу» более 30 пакетов документов по 15 тысяч рублей. Таким образом предприниматель незаконно вырубил в Иланском районе около 13 тысяч кубометров леса. Сейчас его имущество арестовано.