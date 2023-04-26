В Красноярском крае «черный лесоруб» предстанет перед судом

В Красноярском крае будут судить предпринимателя, который незаконно вырубил лес на 108 млн рублей. Прокуратура направила в суд дело «черного лесоруба». Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
«Прокурор края направил в суд уголовное дело в отношении "черного лесоруба" из Иланского района, уничтожившего деревьев более чем на 108 миллионов рублей», — сказано в сообщении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в 2019 году предприниматель замаскировал свою деятельность, используя права граждан на заготовку леса в хозяйственных нуждах. Он приобретал комплект документов у местной ОПГ, которой руководил бывший лесник в Канске.
В период с 2019-го по 2021 год организованная преступная группировка продала «черному лесорубу» более 30 пакетов документов по 15 тысяч рублей. Таким образом предприниматель незаконно вырубил в Иланском районе около 13 тысяч кубометров леса. Сейчас его имущество арестовано.
Ранее сотрудники амурского ФСБ задержали двух мужчин за вырубку лиственницы.