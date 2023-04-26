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Жители Москвы обогнали остальных россиян в любви к бриллиантовым украшениям

Общество
Жители Москвы обогнали остальных россиян в любви к бриллиантовым украшениям

Москвичи обогнали жителей остальных регионов России в любви к бриллиантам. Об этом сообщается «Лента.ру» .

Аналитический Центр компании проанализировал продажи украшений по разным регионам России в январе 2022 года и марте 2023 года, установив «бриллиантовый» индекс городов России, равный числу купленных товаров на тысячу жителей городов.

Полученные данные свидетельствуют, что Москва заняла первую строчку рейтинга. Индекс алмазов составлял 9,6 условных единиц, а средний чек для одного изделия 18 тысяч рублей. Более полусотни опрошенных москвичей выбирают украшения с этим драгоценным камнем в белом золоте.

Ранее сообщалось, что рубин весом 55,22 карата выставили на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке.
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