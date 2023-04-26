Жители Москвы обогнали остальных россиян в любви к бриллиантовым украшениям

Полученные данные свидетельствуют, что Москва заняла первую строчку рейтинга. Индекс алмазов составлял 9,6 условных единиц, а средний чек для одного изделия 18 тысяч рублей. Более полусотни опрошенных москвичей выбирают украшения с этим драгоценным камнем в белом золоте.