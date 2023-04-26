Клоун-убийца, застреливший женщину из-за любовного треугольника, признался в преступлении 33 года спустя

Годами настаивавшая на своей невиновности жительница Флориды призналась в убийстве первой жены своего мужа, совершенном 33 года назад. Женщину подозревали в преступлении уже давно, с 2017 года она находилась в тюрьме в ожидании суда, сообщает NBC News.
Убийство было совершенно в мае 1990 года. Преступник в костюме клоуна подошел к двери Марлен Уоррен, вручил ей гвоздики и воздушные шары, а затем застрелил на глазах ее сына.
В 2017 году, благодаря развитию технологий ДНК, у следствия появились доказательства виновности Шейли Кин-Уоррен, ставшей второй женой вдовца убитой женщины. В машине, на которой скрылся клоун-убийца, был найден волос, принадлежащий ей.
Женщина отрицала свою вину на протяжении шести лет, но в итоге призналась в убийстве, закрыв дело 33-летней давности. Мотивом преступления стал любовный треугольник.
Ранее сообщалось, что обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер мужчину приговорили к 15 годам колонии.