Клоун-убийца, застреливший женщину из-за любовного треугольника, признался в преступлении 33 года спустя

Годами настаивавшая на своей невиновности жительница Флориды призналась в убийстве первой жены своего мужа, совершенном 33 года назад. Женщину подозревали в преступлении уже давно, с 2017 года она находилась в тюрьме в ожидании суда, сообщает NBC News.