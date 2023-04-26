Ученые через «химические сигналы» выяснили, как появились многоклеточные организмы

Клеточный агрегат характерен и другим примитивным животным, демонстрирующим его во время основных процессов роста и сохранения здоровой многоклеточной ткани. В процессе эмбриона, воспалительного процесса и восстановления тканей, клетки губ, стрекающие животные и позвоночные животные могут деградировать и регенерировать клетки губ в процессе эмбриона, в процессе воспаления и регенерации клеток.