Ученые через «химические сигналы» выяснили, как появились многоклеточные организмы

Ученые Университета Индианы в Блумингтоне узнали, что самое раннее животное, вероятно, использовало химические сигналы, чтобы превратиться из одноклеточного в многоклеточное. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Авторы пишут, что экспременты свидетельствуют о том, что в различных участках эукариотических микроорганизмов важна химическая регулировка агрегации. Таким образом, фенотип, возможно, являлся неотъемлемым частью жизненного цикла одноклеточного предка животного.
Клеточный агрегат характерен и другим примитивным животным, демонстрирующим его во время основных процессов роста и сохранения здоровой многоклеточной ткани. В процессе эмбриона, воспалительного процесса и восстановления тканей, клетки губ, стрекающие животные и позвоночные животные могут деградировать и регенерировать клетки губ в процессе эмбриона, в процессе воспаления и регенерации клеток.
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