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Российский актер Василий Масалитин из сериала «Реальные пацаны» умер в 32 года

Общество
Российский актер Василий Масалитин из сериала «Реальные пацаны» умер в 32 года

В Москве умер 32-летний актер Василий Масалитин, об этом рассказал его коллега Владислав Косенков. Его не стало в феврале 2023 года, — пишет РИА Новости.

По информации источника, вероятной причиной смерти Масалитина мог стать тромб, возникший после операции на ноге.

Актер снимался в российских сериалах — «Реальные пацаны», «Даешь молодежь», «След», «Измены», «Ольга» и других кинолентах, но играл в основном эпизодические роли.

Ранее сообщалось, что 22-летний канадский актер Колуччи умер после двенадцати пластических операций.
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