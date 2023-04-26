Российский актер Василий Масалитин из сериала «Реальные пацаны» умер в 32 года

В Москве умер 32-летний актер Василий Масалитин, об этом рассказал его коллега Владислав Косенков. Его не стало в феврале 2023 года, — пишет РИА Новости.
По информации источника, вероятной причиной смерти Масалитина мог стать тромб, возникший после операции на ноге.
Актер снимался в российских сериалах — «Реальные пацаны», «Даешь молодежь», «След», «Измены», «Ольга» и других кинолентах, но играл в основном эпизодические роли.
Ранее сообщалось, что 22-летний канадский актер Колуччи умер после двенадцати пластических операций.