Спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов

Большое количество сухой травы и сильный ветер до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению огня. Тушение пожара было затруднено отдалением водоисточников. Спасатели проложили магистральные линии от реки Сосьва, для подачи воды к месту пожара. Общая протяженность линий составила два километра.