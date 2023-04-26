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Спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов

Происшествия
Спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где горели почти 150 домов

Пожар в поселке Сосьва Свердловской области локализован на площади девяти тысяч квадратных метров. Около 1,2 тысячи домов спасены от огня усилиями сотрудников МЧС России, однако огонь затронул около 150 строений, сообщает пресс-служба ведомства.

Большое количество сухой травы и сильный ветер до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению огня. Тушение пожара было затруднено отдалением водоисточников. Спасатели проложили магистральные линии от реки Сосьва, для подачи воды к месту пожара. Общая протяженность линий составила два километра.

Ранее сообщалось, что пожар в уральском поселке Сосьва, по наиболее вероятной версии, начался на пилораме, после чего ветер разнес огонь на территорию населенного пункта.
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