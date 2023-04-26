Всероссийский съезд детских омбудсменов пройдет в Хабаровске

Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в регионах Российской Федерации проведут в Хабаровске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.
Никонов уточнил, что встретился в столице с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Они договорились провести в Хабаровске Всероссийский съезд по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На встрече также присутствовал омбудсмен Хабаровского края Петр Переверзенцев.
«Совместно будем внедрять в нашем регионе новый алгоритм устройства детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», — уточнил Евгений Никонов.
В регионе, по его словам, планируется развивать программу трудоустройства подростков. В Хабаровском крае уже 600 подростков оформили самозанятость, что свидетельствует о высоком уровне ответственности детей.
Ранее омбудсмен Львова-Белова рассказала о подключении к госбанку данных о детях.