Всероссийский съезд детских омбудсменов пройдет в Хабаровске

Никонов уточнил, что встретился в столице с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Они договорились провести в Хабаровске Всероссийский съезд по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. На встрече также присутствовал омбудсмен Хабаровского края Петр Переверзенцев.