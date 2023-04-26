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Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк: Украина «имеет право» уничтожить все, что есть в Донбассе и Крыму

Политика
Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк: Украина «имеет право» уничтожить все, что есть в Донбассе и Крыму

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина вправе уничтожать все находящееся на территории Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Подоляк отметил, что Украина якобы обладает юридическим правом уничтожать все, что находится в Крыму, Донецкой, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

«То есть юридически имеем право уничтожать все, тут нет ни одной юридической претензии к нам», — высказался украинский советник.

Украинский дипломат уточнил, что у Киева нет необходимости атаковать Москву, потому что у нее более важные первоочередные задачи относительно вышеуказанных российских регионов.

Ранее Минобрнауки Украины заявило о нехватке в госбюджете почти 220 млн долларов на зарплаты учителям.
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