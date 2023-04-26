Туроператоры сообщили об отсутствии дешевых номеров в популярных отелях Сочи до конца лета

Дешевых номеров во многих востребованных отелях Сочи на лето уже не осталось, в наличии только «люксы», рассказали туроператоры «Известиям».
В некоторых популярных отелях России на лето уже вовсе нет мест, сообщил «Известиям» вице-премьер Ассоциации российских туроператоров «АТОР», генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Прежде всего, это пляжные гостиницы Большого Сочи. Эксперты считают, что в этот год подобная ситуация связана с ростом спроса на отдых в РФ из-за недоступности курорта.
Ранее стало известно, что пассажирские паромы хотят запустить из Сочи в Турцию.