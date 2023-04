Музыкант Эд Ширан подвергся допросу на суде по обвинению в плагиате песни Марвина Гэя Let's Get it On

Поп-певца обвинили в копировании мелодии классической песни Марвина Гэя Let's Get it On. Владельцы авторских прав на музыкальное произведение подали иск еще в 2017 году. Во вторник, 25 апреля музыкант дал показания в федеральном суде Манхэттена и ответил на вопросы адвоката истцов Кейши Райс.