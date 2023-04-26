Музыкант Эд Ширан подвергся допросу на суде по обвинению в плагиате песни Марвина Гэя Let's Get it On

Исполнитель и автор песен Эд Ширан, которого обвинили в плагиате части мелодии в одной из его музыкальных композиций Thinking Out Loud, защищает оригинальность своего произведения в суде, сообщает NBC News.
Поп-певца обвинили в копировании мелодии классической песни Марвина Гэя Let's Get it On. Владельцы авторских прав на музыкальное произведение подали иск еще в 2017 году. Во вторник, 25 апреля музыкант дал показания в федеральном суде Манхэттена и ответил на вопросы адвоката истцов Кейши Райс.
«Если бы я сделал то, в чем вы меня обвиняете, я был бы идиотом, выступив перед людьми», — заявил Ширан.
Песня, по мнению автора, не повторяет чужую мелодию и схожа с творчеством ирландского исполнителя Вана Моррисона. 32-летний исполнитель отметил, что среди его команды композиция, к которой предъявлено обвинение, известна, как «песня Вана Моррисона».
Ранее сообщалось, что суд отказался защитить Трампа по первому из двух исков в деле Кэрролл, обвинившей его в изнасиловании.