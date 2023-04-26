Депутаты Европарламента сочли маловероятным закрытие постпредства России при ЕС

Депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек высказался, что такой резкий шаг со стороны ЕС в данный период является маловероятным. Политик считает, что несмотря на это, он может действовать подобно Западу, например, вмешиваться во внешнеполитические дела России.