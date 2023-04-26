Депутаты Европарламента сочли маловероятным закрытие постпредства России при ЕС

Депутаты Европарламента сомневаются в закрытии постпредства России при Евросоюзе. Они считают, что в ЕС вряд ли хотят ухудшения союзнических отношений. Об этом пишут «Известия».
Депутат ЕП от ФРГ Гуннар Бек высказался, что такой резкий шаг со стороны ЕС в данный период является маловероятным. Политик считает, что несмотря на это, он может действовать подобно Западу, например, вмешиваться во внешнеполитические дела России.
Представитель ЕП от Хорватии Иваан Вилибор Синчич заявляет, что Евросоюза нужны хоть какие-то связи с Россией, поскольку их взаимоотношения находятся в кризисном состоянии.
Европейский Депутат от Франции Тьерри Мариани добавил, что и России, и Евросоюзу важен двухсторонний диалог, поэтому страны будут стремиться сохранить возможность для общения.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза одобрил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологический импорт.