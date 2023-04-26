Погорельцы из забайкальского села получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Власти выплатят пострадавшим в результате пожара жителям села Баляга Петровск-Забайкальского района единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Николай Горюнов.
В Забайкалье горел заброшенный мебельный комбинат. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые постройки. Повреждены восемь домов.
По факту возгорания возбуждено уголовное дело. Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали пожар, площадь которого составила две тысячи квадратных метров. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание на мебельном комбинате.
Ранее неравнодушные жители Лабытнанги оказали погорельцам в ЯНАО посильную помощь.