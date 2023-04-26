На Херсонском направлении уничтожены ВС РФ 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

На Херсонском направлении силами российских военнослужащих уничтожены 15 украинских националистов, до трех десятков солдат и склад ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.
По словам главы пресс-службы, 15 диверсантов, три быстроходные лодки и боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению были уничтожены высокоточным ударом в районе населенного пункта Днепровское.
Пункт временной дислокации ВСУ, около 30 военнослужащих Украины и военный склад также были уничтожены группировкой «Днепр».
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по складу и скоплению техники ВСУ в селе Солончаки под Николаевом.