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На Херсонском направлении уничтожены ВС РФ 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

Армия
На Херсонском направлении уничтожены ВС РФ 15 диверсантов, три лодки и склад ВСУ

На Херсонском направлении силами российских военнослужащих уничтожены 15 украинских националистов, до трех десятков солдат и склад ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

По словам главы пресс-службы, 15 диверсантов, три быстроходные лодки и боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению были уничтожены высокоточным ударом в районе населенного пункта Днепровское.

Пункт временной дислокации ВСУ, около 30 военнослужащих Украины и военный склад также были уничтожены группировкой «Днепр».

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли удар по складу и скоплению техники ВСУ в селе Солончаки под Николаевом.
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