Подаренная президентом Путиным икона доставлена танковому батальону «Август»

Икону с образом «Спаса Нерукотворного», подаренную президентом России Владимиром Путиным ЛНР и Херсонской области, доставили танковому батальону «Август», сообщают «Известия».
Президент Путин передал святыню на прошлой неделе во время визита к группировке «Днепр» и национальной гвардии «Восток». Образ «Спаса Нерукотворно» считается покровителем российских военнослужащих, принесшим великие победы.
«У нас многие верующие. Дает силу, так сказать, в нашем батальоне. Силу и успех» — рассказал один из бойцов в зоне СВО.
Другие подразделения второго армейского корпуса тоже смогут увидеть и прикоснуться к иконе позже, так как ее планируют передавать дальше.
Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил военных штаба «Днепр» с Пасхой и подарил им копию иконы.