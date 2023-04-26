Совет Евросоюза одобрил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологический импорт

Совет Европейского союза принял решение ускорить осуществление программы по сокращению выбросов парниковых газов «Fit for 55 in 2030» посредством ограничения продажи сертификатов на деятельность, разрушающую экологию. Об этом пишет «Коммерсант».
Подчеркивается, что данный пакет ЕС стал актуальным в результате специальной операции на Украине. Стремление стран Евросоюза стать независимыми от России изменило направление в сторону «зеленых» источников, где они являются единственным вариантом решения проблемы.
Данная программа предполагает осуществление «полной климатической нейтральности» к 2050 году. Также ЕС планирует уменьшить потолок по объему выбросов углеводородов для промышленных объектов.
Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров назвал целью ЕС присоединение новых «бесхозных» территорий.