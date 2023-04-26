Исследование показало, какие махинации используют мошенники для обмана водителей на дорогах

Аналитики провели исследование, в котором выяснили, с какими схемами мошенничества на дорогах чаще всего сталкиваются российские автолюбители. Об этом сообщает RT.
Самые популярные схемы обмана в дороге, по словам автоводителей — резкое торможение автомобиля, подстроенные удары из слепых зон на кольцевом участке, а также имитация движения на пешеходном переходе.
Большинство россиян способны выйти из подобных ситуаций, когда их пытаются заставить заплатить на месте за якобы причиненный ущерб. Всего на опросе участвовало 1,2 тысячи участников.
Ранее стало известно, что пенсионер в Петербурге перевел мошенникам на счет почти миллион рублей.