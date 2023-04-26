Три лесных пожара площадью в 445 гектаров были потушены в Бурятии за последние сутки

В борьбе с пожарами приняли участие 115 человек, среди которых были как спасатели, так и сотрудники лесной охраны. Всего было задействовано 19 единиц техники. Общая площадь территории, пострадавшей от огня, составляет 445 га. 65 га из них не относятся к лесной зоне. Новых возгораний утром в среду обнаружено не было.