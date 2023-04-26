Три лесных пожара площадью в 445 гектаров были потушены в Бурятии за последние сутки

Спасатели ликвидировали три лесных пожара в Баунтовском и Муйском районах Бурятии и на территории Улан-Удэнского военного лесничества, сообщает пресс-служба лесного хозяйства республики.
В борьбе с пожарами приняли участие 115 человек, среди которых были как спасатели, так и сотрудники лесной охраны. Всего было задействовано 19 единиц техники. Общая площадь территории, пострадавшей от огня, составляет 445 га. 65 га из них не относятся к лесной зоне. Новых возгораний утром в среду обнаружено не было.
В республике действует особый режим. Посещение леса ограничена. Нарушение запретов, наложенных правилами противопожарной безопасности влечет штраф в размере от 40 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области в ходе активных работ пожарные потушили сразу шесть очагов возгорания. Общая площадь, которая была охвачена пламенем, составила 48 гектаров.