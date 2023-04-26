Президент США Джо Байден посетит Японию для участия в саммите G7

В заявлении американского ведомства говорится, что Байден обсудит с лидерами стран «Большой семерки» несколько наиболее актуальных вопросов — преодоление климатического и продовольственного кризисов, поддержку Украины, обеспечение устойчивого и инклюзивного роста экономики, а также продолжение руководства перехода на чистую энергию внутри государства и для партнеров США.