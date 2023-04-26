Во Владивостоке из-за аварии без холодной воды остались 15 тысяч жителей

Более 15 тысяч владивостокцев остались без воды в результате аварии в крупном микрорайоне города. Об этом в Telegram-канале сообщила прокуратура Приморского края.
В настоящее время ведомство проводит проверку по факту отключения водоснабжения в 14 домах микрорайона «Снеговая падь». Уточняется, что жители остались без холодного водоснабжения.
«В результате аварии на сетях нарушены права более 15 тысяч жителей краевой столицы на бесперебойное получение коммунальной услуги», — говорится в сообщении прокуратуры Первореченского района.
Прокуратура Приморского края в ближайшее время проверит, как обслуживали водосети, а также начисление платы за воду.
Ранее сообщалось, что жители Владивостока длительно останутся без воды в начале мая.