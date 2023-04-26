Алана Мамаева пожаловалась на неудачи в личной жизни после расставания с экс-полузащитником ФК «Краснодар»

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева, модель Алана Мамаева рассказала, что не может найти себе вторую половинку. Об этом пишет портал teleprogramma.pro.
Девушка уточнила, что парни, которые ухаживают за ней сейчас, не подходят на роль жениха, потому что ей попадаются одни «дегенераты». Мамаева научилась заранее определять такой типаж мужчин.
Кроме того, она призналась, что не любит безынициативных мужчин. Модель намекнула, что была бы не против, если бы мужчины оказывали ей знаки внимания через ее директора.
Ранее сообщалось, что жена экс-футболиста Мамаева получила от него в подарок 860-метровую виллу на Бали.