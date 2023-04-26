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Зампостпреда при ООН: Россия готова содействовать Судану в достижении мира в стране

Политика
Зампостпреда при ООН: Россия готова содействовать Судану в достижении мира в стране

Заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева заявила о готовности России оказать Судану помощь с решением сложившейся военной ситуации в стране.

Дипломат сообщила об этом во время своего выступления на заседании Совбеза ООН о вооруженном конфликте в африканском государстве.

«Хотели бы подтвердить неизменную готовность Российской Федерации продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей», — сказала Евстигнеева.

Она отметила, что Москва нацелена на помощь стране в возвращении к мирному и устойчивому существованию.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заверил, что универсальный форум продолжит свою деятельность внутри Судана.
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