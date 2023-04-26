Зампостпреда при ООН: Россия готова содействовать Судану в достижении мира в стране

Заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева заявила о готовности России оказать Судану помощь с решением сложившейся военной ситуации в стране.
Дипломат сообщила об этом во время своего выступления на заседании Совбеза ООН о вооруженном конфликте в африканском государстве.
«Хотели бы подтвердить неизменную готовность Российской Федерации продолжать содействовать дружественному Судану в успешном преодолении нынешних трудностей», — сказала Евстигнеева.
Она отметила, что Москва нацелена на помощь стране в возвращении к мирному и устойчивому существованию.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заверил, что универсальный форум продолжит свою деятельность внутри Судана.