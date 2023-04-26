В Пентагоне вынесли из украинского конфликта ценные уроки для развития космонавтики

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс в интервью Bloomberg заявила, что «ценными уроками», полученными вследствие военной спецоперации на Украине, стали инвестиции в оборону и космос.
«Есть много преимуществ, которые мы получили для потенциального тихоокеанского конфликта в результате украинского конфликта», — прокомментировала Хикс.
Также американский дипломат добавила, что они изучают и учатся развивать промышленную базу, которая в течение 60 лет находилась в круговороте голода и пиршества.
Политик добавила, что украинский конфликт на примере показал успешное сотрудничество со странами-союзниками для экономического давления, а также показал ценность обмена разведданными. Хикс отметила, что еще одним ценнейшим уроком является важность новшеств в космической сфере.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты готовят законопроект о возвращении Украины к границам 1991 года.