Спасатели продолжают ликвидацию последствий крупного пожара в селе Баляга Свердловской области

Ликвидация последствий крупного пожара в селе Баляга Свердловской области все еще продолжается. Спасатели разбирают и заливают водой конструкции сгоревших домов и сооружений, сообщает пресс-служба МЧС.
Для мониторинга обстановки пожарными были выставлены специальные посты, призванные ликвидировать возникающие возгорания.
«Ночью очаги не возникали, ветра не было. Возникали только вечером. На данный момент это все ликвидировано», — рассказал заместитель начальника 21 пожарно-спасательной части Павел Шишмарев.
Крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии, произошедший во вторник, 25 апреля уничтожил восемь строений, находившихся поблизости. Примерно 140 подворий огнеборцам удалось спасти.
Ранее сообщалось, что в эпицентре пожаров оказались десятки домов. Так, в поселке Таежный загорелась 21 постройка, еще около десятка — в Сосьве. Множество зданий пострадало и в населенном пункте Висим.