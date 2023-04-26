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Губернатор Флориды Рон Десантис призвал прекратить боевые действия на Украине

Украина
Губернатор Флориды Рон Десантис призвал прекратить боевые действия на Украине

Возможный кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис выступил с призывом прекратить огнь на Украине. Об этом сообщает новостной журнал Nikkei Asia.

Десантис считает, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго, что приведет еще большим потерям с обеих сторон противостояния.

«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене, когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение», — заявил глава Флориды.

По его мнению, европейцы должны быть более активными в украинском вопросе. Также Десантис акцентировал внимание на том, что Германия вообще ничего не делает для прекращения огня на Украине.

Ранее жители 70 городов Германии вышли на улицы в знак протеста против поставок вооружения на Украину.
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