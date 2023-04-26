Губернатор Флориды Рон Десантис призвал прекратить боевые действия на Украине

Возможный кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканцев, губернатор Флориды Рон Десантис выступил с призывом прекратить огнь на Украине. Об этом сообщает новостной журнал Nikkei Asia.
Десантис считает, что боевые действия на Украине могут затянуться надолго, что приведет еще большим потерям с обеих сторон противостояния.
«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене, когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение», — заявил глава Флориды.
По его мнению, европейцы должны быть более активными в украинском вопросе. Также Десантис акцентировал внимание на том, что Германия вообще ничего не делает для прекращения огня на Украине.
Ранее жители 70 городов Германии вышли на улицы в знак протеста против поставок вооружения на Украину.