Daily Express: США получили два тревожных сигнала перед визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание СБ ООН

Аналитик издания Daily Express Пол Уизерс сообщил, что перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на заседание СБ ООН, который проходит в Нью-Йорке, правительство США получило два тревожных сигнала.
Перед визитом российского политика Соединенные Штаты отказали нескольким журналистам присутствовать на заседаниях организации. Аналитик Уизерс добавил, что со стороны России не ожидали такой бурной реакции на подобные действия.
Пол Уизерс отметил, что глава МИД РФ Лавров заявил о демонстрации трусости США. Дипломат пообещал, что российская сторона не забудет и не простит такой поступок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался, что ситуация с невыдачей виз российским журналистам должна стать отдельной темой для серьезного обсуждения в СБ ООН.
Ранее сообщалось, что Мария Захарова указала на несостыковки в запрете на посещение СБ ООН для российских СМИ.