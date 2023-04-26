В России разрабатывается единая система выдачи квартир сиротам

В России разрабатывают единую систему учета жилья для предоставления детям-сиротам. Внедрение данной системы запланировано на 2024 год, передают «Известия».
В настоящее время в шести регионах – Калининграде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Липецке, Омске и Красноярском крае стартует пилотная программа данной системы. В этих регионах сформировали список жилья, всего около 15,3 тыс. объектов.
Счетная палата сообщила, что в течение года очередь детей за жильем увеличилась на 2,4 тысячи человек. Всего в настоящее время жилье ждут 194,7 тысяч совершеннолетних сирот.
Ранее стало известно, что просьбы матери делать «домашку» и помогать по дому вынудили мальчика пойти в детдом.