Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Старобельские спасатели высадили около 3 гектаров леса на месте сгоревших деревьев вблизи села Лиман

Общество
Старобельские спасатели высадили около 3 гектаров леса на месте сгоревших деревьев вблизи села Лиман

Сотрудники Старобельского пожарноспасательного отряда в Луганской Народной Республике посадили около 3 гектаров саженцев на месте лесоохотничьего хозяйства в районе села Лиман, где множество деревьев погубили природные пожары, сообщает МЧС России.

«Помимо восстановления лесов, спасатели ставят перед собой и другую цель - сохранение по-своему уникального ландшафта Старобельщины», — рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели принимали участие акции по высадке деревьев и полгода назад. Они планируют сделать это своей традицией.

Огнеборцы отметили, что деревья, посаженные своими руками, вызывают особое чувство связи с природой.

Ранее сообщалось, что тепличные хозяйства Удмуртии получили в апреле 2023 года более шести тысяч нидерландских саженцев декоративных растений для открытого грунта.
лнр саженцы природные пожары мчс леса
Военкоры ФАН