Старобельские спасатели высадили около 3 гектаров леса на месте сгоревших деревьев вблизи села Лиман

Сотрудники Старобельского пожарноспасательного отряда в Луганской Народной Республике посадили около 3 гектаров саженцев на месте лесоохотничьего хозяйства в районе села Лиман, где множество деревьев погубили природные пожары, сообщает МЧС России.
«Помимо восстановления лесов, спасатели ставят перед собой и другую цель - сохранение по-своему уникального ландшафта Старобельщины», — рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Спасатели принимали участие акции по высадке деревьев и полгода назад. Они планируют сделать это своей традицией.
Огнеборцы отметили, что деревья, посаженные своими руками, вызывают особое чувство связи с природой.
Ранее сообщалось, что тепличные хозяйства Удмуртии получили в апреле 2023 года более шести тысяч нидерландских саженцев декоративных растений для открытого грунта.