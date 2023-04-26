Танкисты российской армии уничтожили опорный пункт ВСУ в Донбассе

Командир танковой роты с позывным «Море» сообщил, что экипаж бронемашины Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии Западного военного округа уничтожил опорный пункт украинских боевиков в Донбассе. Об этом пишут РИА Новости.
Как рассказал командир экипажа, танкисты, находясь на дежурстве, получили координаты цели и выехали на боевую задачу.
«Под корректировку беспилотника нанесли огневое поражение по живой силе противника», — прокомментировал успешную боевую работу командир танковой роты.
По его словам, огонь велся по опорному пункту ВСУ, который находился на расстоянии одного километра от расположения российских войск. Цель уничтожили четырьмя снарядами.
Ранее два родных брата рассказали о службе в зоне СВО, подчеркнув, что намерены вместе покинуть передовую, но только после победы России.