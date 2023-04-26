Минобрнауки Украины заявило о нехватке в госбюджете почти 220 млн долларов на зарплаты учителям

В государственном бюджете Украины не хватает средств на зарплату учителям. На 2023 год дефицит средств составил около 217 миллионов долларов. Об этом 25 апреля сообщил образовательному порталу «Освитория» министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.
По словам министра, дефицит государственной субвенции на зарплату учителям на сегодняшний день составляет более 8 млрд гривен.
«И эти деньги тоже нужно найти, потому что приостановлены выплаты надбавок из-за введения военного положения», — сказал Лисовой.
Объем государственных расходов на школьное образование на Украине сокращается третий год подряд. В 2023 году он составил 2,39 млрд долларов, в 2022-ом — 2,65 млрд долларов, а в 2021 году на образование заложили 2,95 млрд долларов.
Ранее Министерство образования Украины сообщило о возможном сокращении числа предметов в школе.