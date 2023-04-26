Посольство РФ предупредило Лондон о последствиях применения на Украине снарядов с обедненным ураном

В Великобритании не смогут уйти от ответственности после применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинской армии. Так прокомментировали в посольстве РФ заявление заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, сообщает ТАСС.