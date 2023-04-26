Посольство РФ предупредило Лондон о последствиях применения на Украине снарядов с обедненным ураном

В Великобритании не смогут уйти от ответственности после применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном, которые были переданы украинской армии. Так прокомментировали в посольстве РФ заявление заместителя министра обороны королевства Джеймса Хиппи, сообщает ТАСС.
«Британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ — и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта», — говорится в документе посольства России.
Российские дипломаты призвали власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, перекладывая ответственность на ВСУ.
Напомним, в опубликованных 25 апреля письменных ответах Джеймса Хиппи говорится, что Лондон направил тысячи комплектов снарядов для танков, а также бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Ранее военкор Котенок заявил, что применение ВСУ снарядов с обедненным ураном «развяжет руки» России.