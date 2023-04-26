Зарплаты бюджетников и пенсии в России проиндексируют на 18,5%, чтобы «разогнать» экономику

Сафонов добавил, что для воплощения этой идеи нужно достичь соответствия зарплат в стране как минимум с уровнем среднеэкономических развитых стран. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубелей. Его хотят проиндексировать на 18,5%.