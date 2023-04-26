Зарплаты бюджетников и пенсии в России проиндексируют на 18,5%, чтобы «разогнать» экономику

Власти планируют повысить зарплаты бюджетников и пенсии в России. Это необходимо, чтобы увеличить спрос на внутреннем рынке и «разогнать» экономику, сообщает URA.RU.
Эксперт Александр Сафонов объяснил, что повышение зарплат и пенсий необходимы для увеличения спроса на экспортные товары.
«Это фундамент будущего экономического роста страны и ее технологической реконструкции», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ.
Сафонов добавил, что для воплощения этой идеи нужно достичь соответствия зарплат в стране как минимум с уровнем среднеэкономических развитых стран. Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубелей. Его хотят проиндексировать на 18,5%.
Ранее сообщалось, что социальные пенсии россиян вырастут с первого апреля на 3,3%, дополнительно к индексации на 10% в 2022 году.