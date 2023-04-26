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22-летний канадский актер Колуччи умер после двенадцати пластических операций

Шоу-бизнес
22-летний канадский актер Колуччи умер после двенадцати пластических операций

Канадский актер Сент фон Колуччи умер в южнокорейской больнице из-за полученных осложнений после пластической операции, которую он перенес несколько месяцев назад. Об этом пишет AceShowbiz.

После вживления импланта, который обошелся ему в 220 тысяч долларов, у актера развилась инфекция. Имплант инкубировали, но актера спасти не удалось. Он умер через несколько часов после операции.

Сент фон Коллучи перенес 12 пластических операций, поскольку хотел иметь внешность, схожую с вокалистом южнокорейской группы BTS Пака Чимина.

Ранее актриса «Американской истории ужасов» Пэтти Люпон высказалась против участия Ким Кардашьян в сериале.
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