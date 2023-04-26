Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Контрабанда более 12 миллионов таблеток амфетамина была предотвращена в Саудовской Аравии

Происшествия
Контрабанда более 12 миллионов таблеток амфетамина была предотвращена в Саудовской Аравии

ГУ по контролю над наркотическими веществами Саудовской Аравии пресекло попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина. Наркотики были спрятаны в емкостях для транспортировки фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.

«Антинаркотическая служба предотвратила попытку контрабанды 12 729 000 таблеток наркотического амфетамина, спрятанных в коробках плодов граната», — говорится в сообщении.

Четверо подозреваемых иностранных граждан были задержаны сотрудниками управления. Двое из них — граждане Египта, третий имеет гражданство Йемена, четвертый прибыл из Сирии. Далее контрабандистами займется прокуратура.

Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Московской области возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде сильнодействующего вещества.
саудовская аравия контрабанда амфетамин наркотики наркотические вещества
Военкоры ФАН