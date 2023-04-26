Контрабанда более 12 миллионов таблеток амфетамина была предотвращена в Саудовской Аравии

ГУ по контролю над наркотическими веществами Саудовской Аравии пресекло попытку контрабанды более 12 миллионов таблеток амфетамина. Наркотики были спрятаны в емкостях для транспортировки фруктов, сообщила пресс-служба ведомства.
«Антинаркотическая служба предотвратила попытку контрабанды 12 729 000 таблеток наркотического амфетамина, спрятанных в коробках плодов граната», — говорится в сообщении.
Четверо подозреваемых иностранных граждан были задержаны сотрудниками управления. Двое из них — граждане Египта, третий имеет гражданство Йемена, четвертый прибыл из Сирии. Далее контрабандистами займется прокуратура.
Ранее сообщалось, что в отношении жительницы Московской области возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде сильнодействующего вещества.