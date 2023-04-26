Новый сотовый оператор заработал для пассажиров московского метрополитена

Связь нового виртуального оператора «ГородМобайл» можно оплачивать деньгами и бонусными баллами, которые накапливаются в приложении «Город» при покупке поездок и товаров компаний-партнеров. Об этом пишут «Известия».
В метрополитене столицы начали продавать SIM-карты нового оператора (MVNO) «ГородМобайл». Услуги новой сети адресованы владельцам транспортных карт «Тройка».
Представители компании «Город» и Tele2 сообщили, что в московском метрополитене начались продажи нового виртуального оператора, услуги которого адресованы владельцам «Тройки».
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению главы города продолжается запуск удобных сервисов для граждан. Они с партнерами занимаются расширением возможностей программы «Город». В программе лояльности участвуют больше двух миллионов пользователей.
«Теперь пассажиры смогут приобрести «Тройку» в комплекте с SIM-картой на стойках «Живое общение» в метро. Думаю, что такой вариант особенно оценят туристы и гости столицы», — прокомментировал Ликсутов.
Стоимость стандартного комплекта, в который входит «Тройка» и сим-карта, составляет 120 рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония открытия мемориальной доски в честь маршала Буденного.