Новый сотовый оператор заработал для пассажиров московского метрополитена

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению главы города продолжается запуск удобных сервисов для граждан. Они с партнерами занимаются расширением возможностей программы «Город». В программе лояльности участвуют больше двух миллионов пользователей.