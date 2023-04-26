Врио главы ДНР Денис Пушилин: тарифы в новых регионах достигнут среднероссийских в течение 10 лет

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что тарифы в новых регионов России за десять лет достигнут среднероссийских уровней.
По его словам, на совещании по социально-экономическому развитию республики, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин, было принято решение, что тарифы на новых территориях достигнут среднероссийских в течение десяти лет.
В своем телеграм-канале он уточнил, что заседание было посвящено программе социального развития регионов. По словам чиновника, особое внимание нужно обратить на развитие социального сектора. Каждому жителю республики необходимо понять, что данная программа развития относится лично к каждому.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для украинской армии.