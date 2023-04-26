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Замглавы МИД России Михаил Галузин призвал «активизироваться» для армяно-азербайджанского урегулирования

Политика
Замглавы МИД России Михаил Галузин призвал «активизироваться» для армяно-азербайджанского урегулирования

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, призвал начать действовать в направлении армяно-азербайджанской нормализации.

Во вторник, 25 апреля Галузин встретился для консультации по нынешней ситуации с заместителями министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном в Ереване.

«Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе», — говорится в сообщении российского ведомства.

Политик считает, что нужно наращивать усилия для осуществления трехсторонних соглашений — России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что Армения намерена обратиться в суд ООН из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре.
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